У Верховній Раді затримали чоловіка, який намагався прорватися через охорону

Олексій Тітофф Відео 11:44, 2.02.2021 Оновлено: 11:47, 2.02.2021

У вівторок, 2 лютого, у Верховній Раді затримали чоловіка, який намагався пройти без пропуску.

Коментувати
Відео

Дивіться також

Золото вивозили до Москви, а відео з убивствами воїнів ЗСУ показували на Луб'янці. Аудіоперехоплення розмов бойовиків "ДНР"

Помер відомий український режисер Сергій Проскурня

Ф'юрі – Джошуа: букмекери назвали фаворита супербою

У Львові помер миротворець і медик Майдану

"Якщо ти помреш, я помру разом із тобою": як медсестра військового госпіталю бореться за життя доньки