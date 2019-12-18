У Верховній Раді на сьогодні запланований турборежим: кореспондент ObozTV

Кореспондент ObozTV В'ячеслав Буткалюк у прямому етері розповів про перебіг останніх подій з Верховної Ради України.

"Сьогодні ВР розпочала свою роботу із невеличким запізненням, зареєструвалось 337 народних обранців. Розпочали депутати із приємного, тому що голова парламенту запропонував напередодні Дня святого Миколая підтримати дітей та здати по тисячі гривень на допомогу дітям, які лікуються у лікарні Охматдит. Після того перейшли до вільних виступів. і лише зараз почали розглядати законопроекти. Їх сьогодні близько сорока. Саме зараз парламент розглядає питання взаємодії митної та податкової служб. Далі спектр питань вкрай різний. Торкатимуться і питань врегулювання водного транспорту, і питань депутатської недоторканності, дійсно на сьогодні запланований турборежим", - зазначив Буткалюк.

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