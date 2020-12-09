У Венеції (Італія) відбулася масштабна повінь

Олексій Тітофф Відео 13:52, 9.12.2020 Оновлено: 14:03, 9.12.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Донька пацієнта з Дніпропетровщини: батька викинули з лікарні, як сміття, тепер він у реанімації

Тимошенко втретє стала бабусею

Кабмін хоче ввести локдаун в Україні з 8 січня: ЗМІ опублікували документ

На Міноборони насувається колапс. І я готовий навести там порядок

Україна повинна сказати правду, Кремль буде в істериці