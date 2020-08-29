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29 серпня • оновлено в 20:43
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У вантажівки в Харкові відмовили гальма, сталася аварія

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Кирило Лютий Кирило Лютий
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