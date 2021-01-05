У Туреччині створили прилад Diagnovir, що визначає коронавірус за 10 секунд

Олексій Тітофф Відео 06:29, 5.01.2021 Оновлено: 06:36, 5.01.2021
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