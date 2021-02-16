У Туреччині пройшли сильні снігопади

Дар'я Дурова Відео 00:47, 17.02.2021

Туреччину 19 лютого засипало снігом, місцями спостерігалися хуртовини, а в деяких регіонах опади супроводжував грім. Жителі країни показали, як виглядало незвичне для регіону природне явище.

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