У Туреччині пройшли сильні снігопади

Туреччину 19 лютого засипало снігом, місцями спостерігалися хуртовини, а в деяких регіонах опади супроводжував грім. Жителі країни показали, як виглядало незвичне для регіону природне явище. Туреччину 19 лютого засипало снігом, місцями спостерігалися хуртовини, а в деяких регіонах опади супроводжував грім. Жителі країни показали, як виглядало незвичне для регіону природне явище. Туреччину 19 лютого засипало снігом, місцями спостерігалися хуртовини, а в деяких регіонах опади супроводжував грім. Жителі країни показали, як виглядало незвичне для регіону природне явище.