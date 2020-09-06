У центрі Миколаєва батьки побили чоловіка, який чіплявся до дитини

Мирослав Семенюк Відео 13:42, 6.09.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

"Зрада на самому верху": як "вагнергейт" загнав владу України в цугцванг

Україна стала третьою в Європі за кількістю нових випадків COVID-19

Артилерійський катер "Костопіль" посилив український флот. Фото

Жерар Депардьє прийняв православ'я

У Криму на місці водосховищ виросла трава: фото водної катастрофи показали в мережі