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6 вересня • оновлено в 13:57
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У центрі Миколаєва батьки побили чоловіка, який чіплявся до дитини

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
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