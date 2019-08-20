У центрі Києва обмежено рух на півтора місяця: ремонт на Пушкінській

Репортер OBOZREVATEL Юрій Пугач побував на вулиці Пушкінській, що знаходиться в центрі української столиці і на власні очі побачив, які ремонтні роботи відбуваються на цій вулиці.

Запланований ремонт на одній з центральних вулиць Києва триватиме менше двох місяців. Там вже розпочалися ремонтні роботи. На вулиці прокладуть асфальтове покриття у два шари, відремонтують тротуари, на яких будуть використовувати нове покриття та тактильну плитку. Окрім того,комунальники планують замінити старе освітлення вулиці на сучасні ліхтарі на нових опорах із ЛЕД-освітленням. Також вулиця отримає свою велосипедну смугу.

Роботи триватимуть півтора місяці, і завершити їх планують 30 вересня. До того рух вулицею буде частково обмежений. Зараз функціонує лише 1 смуга руху у напрямку від вул. Богдана Хмельницького до вул. Прорізної.

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