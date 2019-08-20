Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

У центрі Києва обмежено рух на півтора місяця: ремонт на Пушкінській

34 Читати матеріал російською

Репортер OBOZREVATEL Юрій Пугач побував на вулиці Пушкінській, що знаходиться в центрі української столиці і на власні очі побачив, які ремонтні роботи відбуваються на цій вулиці.

Запланований ремонт на одній з центральних вулиць Києва триватиме менше двох місяців. Там вже розпочалися ремонтні роботи. На вулиці прокладуть асфальтове покриття у два шари, відремонтують тротуари, на яких будуть використовувати нове покриття та тактильну плитку. Окрім того,комунальники планують замінити старе освітлення вулиці на сучасні ліхтарі на нових опорах із ЛЕД-освітленням. Також вулиця отримає свою велосипедну смугу.

Роботи триватимуть півтора місяці, і завершити їх планують 30 вересня. До того рух вулицею буде частково обмежений. Зараз функціонує лише 1 смуга руху у напрямку від вул. Богдана Хмельницького до вул. Прорізної.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини
Загрузка...