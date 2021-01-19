У центрі Києва Mitsubishi на переході збив жінку

Олег Тимченко Відео 15:37, 19.01.2021 Оновлено: 15:39, 19.01.2021

У Печерському районі Києва на регульованому пішохідному переході на вулиці Генерала Алмазова автомобіль Mitsubishi збив жінку.

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