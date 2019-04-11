У Судані стався військовий переворот

У Судані, де раніше були помічені російські найманці "Вагнер", стався військовий переворот.

На вулиці Хартума вийшли військові. Група офіцерів увійшла в будівлю державної телерадіомовної компанії в Омдурмані, місті-супутнику суданської столиці, передає телеканал Al-Hadath. Суданська армія взяла під свій контроль президентський палац, радіо і телебачення. 75-річний президент країни Омар аль-Башир подав у відставку і взятий під домашній арешт.

Джерело відео: https://t.me/lentachold

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