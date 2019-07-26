У суботу Україну заллє дощами: прогноз погоди на 27 липня від ObozTV

В останню суботу липня дощі накриють майже всю Україну, тож варто брати з собою парасольки

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на суботу, 27 липня.

На заході пройдуть легкі зливи. Вдень максимальний показник +27, вночі стрілка термометра опуститься до +14 градусів.

У північних областях також дощитиме. Денна температура +25 градусів, вночі термометри покажуть +14.

На сході небо затягне хмарами, але суттєвих опадів не прогнозують. Повітря прогріється до +28, вночі на термометрах +15.

На півдні та в Криму хмарна погода, майже по всіх областях пройдуть легкі зливи. Вдень максимум +29, вночі термометри покажуть +16 градусів.

У центральних областях синоптики також прогнозують опади. Температура повітря вдень +25, вночі +15 градусів.

У Києві очікуються короткочасні дощі. Денні показники +25, вночі +17 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився точний прогноз погоди на серпень-2019 в Україні. Синоптики попередили про спеку.

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