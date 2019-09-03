У столиці вперше відкрила свої двері нова- найбільша і найсучасніша в Україні школа

У столиці вперше відкрила свої двері нова- найбільша і найсучасніша в Україні школа54
Тут навчатимуться близько 1000 дітей. Анна разом із донькою дуже чекали відкриття нового навчального закладу. Адже ще кілька років тому діти навчалися у старому занедбаному приміщені.
Замість старої, сторічної будівлі звели нове чотириповерхове приміщення. Як і всі нові навчальні заклади Києва, школа безпечна - з відеоспостереженням, охоронною сигналізацією. А також - енергоефективна. Зі своїм тепловим пунктом.
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