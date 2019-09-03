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3 вересня • оновлено в 13:18
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У столиці вперше відкрила свої двері нова- найбільша і найсучасніша в Україні школа

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Тут навчатимуться близько 1000 дітей. Анна разом із донькою дуже чекали відкриття нового навчального закладу. Адже ще кілька років тому діти навчалися у старому занедбаному приміщені.

Замість старої, сторічної будівлі звели нове чотириповерхове приміщення. Як і всі нові навчальні заклади Києва, школа безпечна - з відеоспостереженням, охоронною сигналізацією. А також - енергоефективна. Зі своїм тепловим пунктом.

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