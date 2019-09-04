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4 вересня • оновлено в 12:02
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У столиці ремонтують не тільки дороги, а й двори і міжквартальні проїзди

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Загалом на оновлення доріг і міжквартальних проїздів з місцевого бюджету цьогоріч виділили майже півмільярда гривень.

Перекладуть асфальт і впорядкують територію більше, ніж на 800 об’єктах. Поки погодні умови дозволяють, працюватимуть на повну, запевняє мер Києва Віталій Кличко.

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Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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