У столиці ремонтують не тільки дороги, а й двори і міжквартальні проїзди

У столиці ремонтують не тільки дороги, а й двори і міжквартальні проїзди46
Загалом на оновлення доріг і міжквартальних проїздів з місцевого бюджету цьогоріч виділили майже півмільярда гривень.
Перекладуть асфальт і впорядкують територію більше, ніж на 800 об’єктах. Поки погодні умови дозволяють, працюватимуть на повну, запевняє мер Києва Віталій Кличко.
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