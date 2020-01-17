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17 січня • оновлено в 11:39
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У столиці оголосили лауреатів 24-ї загальнонаціональної програми "Людина року"

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24-та загальнонаціональна програма "Людина року" оголосила Лауреатів у 17-тьох національних номінаціях з різних сфер діяльності.

Від регіонального лідера, спортсмена чи, прикладом, менеджера року до благодійного фонду року. Враховуючи реалії сьогодення, особливо актуальними в нинішній програмі "Людина року-2019" стали номінації, що стосуються децентралізації та регіонального управління.

Міжнародні премії програми "Людина року" – це не тільки прояв почуття подяки, а й утвердження іміджу України як держави, що вміє високо цінувати друзів. Серед володарів цих престижних міжнародних нагород – глави європейських держав, відомі дипломати, меценати, видатні представники світової культури і мистецтва. Відтак, у номінації "Міжнародна премія в галузі суспільно-політичної діяльності" нагороду отримає Президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

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