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18 вересня • оновлено в 18:28
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У Станиці нарешті ремонтуватимуть міст: буде онлайн-трансляція

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Поблизу зруйнованого мосту через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської на Донбасі за дорученням президента України Володимира Зеленського встановили вебкамеру.

Про це повідомили в Офісі президента. Камера в режимі реального часу дозволяє спостерігати за ходом відновлювальних робіт на об'єкті.

"Таким чином, виконання ініціативи глави держави щодо відновлення переправи відбуватиметься прозоро і під громадським контролем", – йдеться у повідомленні.

Вебкамери вестимуть цілодобову інтернет-трансляцію.

"Згідно з графіком, до 11 жовтня 2019 року планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада – відкрити основний міст", – наголошується у повідомленні.

Водночас командувач операції ОС генерал-лейтенант Володимир Кравченко зазначив, що у гуманітарній сфері відбулися зрушення на краще.

"На Станиці Луганській тривають активні підготовчі роботи ... до відновлення мосту: підготовлено майданчик під будівельну техніку і для розміщення будівельних матеріалів. Уже розширено і відновлено дорожнє покриття під'їзної дороги. Незабаром планується запустити додатковий автобус, щоб перетин лінії зіткнення для наших громадян був іще простішим і комфортнішим", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні українська сторона закінчила роботи з розмінування біля мосту у Станиці Луганській на Донбасі.

Раніше терористи "ЛНР" зірвали початок робіт з відновлення зруйнованого мосту у Станиці Луганській. Так, 31 серпня окупаційна адміністрація відмовила у доступі до зруйнованої частини мосту на ділянці розведення №1 представникам "Укртрансмосту".

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