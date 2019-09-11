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11 вересня • оновлено в 11:26
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У США заявили, що Путін хоче вивести війська з Донбасу

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Ветеран АТО Гліб Бабич прокоментував виведення іноземних військ з території Донбасу.

За його словами, в Штатах є певні сили, які мають інтерес у тому, щоб звести видиму ескалацію до якогось рішення.

"Але якщо офіційно будуть виведені російські війська з Донбасу, ми підемо на поступки такі, що ми отримаємо анклав "автономний Донбас" зі своєю армією, своїми поліцейськими, повністю контрольований Росією, це нічого не змінить. Це не буде означати вихід Росії з України, але формально дасть певні обставини, щоб знизити тиск санкцій на Росію. але це не буде правдою", -заявив ветеран АТО.

Він також заявив, що зараз проходять потужні навчання з нашими партнерами. Це не просто вчення, це взаємодія, корисна річ для обох сторін і особливо для нашої армії, яка вчиться організаційно діяти на тих підставах, на яких діють війська НАТО. Це дуже важливо, конче необхідно і ми поступово до цього йшли крок за кроком, додав Бабич.

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Гліб Бабіч
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