У США показали невідоме відео захоплення Капітолію

Дар'я Дурова Відео 00:34, 11.02.2021

На кадрах видно, як нападники били вікна і забиралися в будівлю. Деякі учасники заворушень були одягнені в повний комплект бронежилетів, а у інших були щити, що вказує на їх готовність до насильства.

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