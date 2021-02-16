У США через снігові бурі загинуло 14 людей

Юрій Сергієнко Відео 23:56, 16.02.2021

Низку американських штатів накрили снігові бурі, через які, за даними на 16 лютого, загинули 14 людей.

Одним з найбільш постраждалих опинився Техас, там президент Джо Байден ввів надзвичайний стан. Детальніше читайте тут.

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