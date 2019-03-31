У списках не значиться: дружина кандидата в президенти змогла проголосувати з другого разу

Дружина лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, журналістка Юлія Мостова, не змогла проголосувати, оскільки її не виявилося в списках виборців. За словами журналістки, в будинку за цією нинішньою адресою вона мешкає з 1972 року.

Голова дільничної виборчої комісії виборчої дільниці № 800017 Ірина Аракелова, зазначила, що причина інциденту – постійна корекція списків через велику кількість охочих тимчасово змінити адресу голосування.

В Центральній виборчій комісії перевірили списки виборців і запросили Юлію Володимирівну на дільницю № 800017 проголосувати.

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