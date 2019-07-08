У Спілці журналістів України допускаються проведення телемосту з Росією, але за однієї умови

У Спілці журналістів України допускаються проведення телемосту з Росією, але за однієї умови344Читати матеріал російською
Голова Спілки журналістів України Сергій Томіленко зазначив, що у ситуації з телеканалом NewsOne, який планував провести прямий телеміст із телеканалом "Россия", ставити питання потрібно тим, хто брався робити інформаційне законодавство останні роки.
За його словами, і Мінінформ політики, і Нацрада з питань телебачення і радіо та інші, використовувалися у попередній час з політичною кон'юнктурою, але у сьогоднішній ситуації вони можуть реально відреагувати на події.
Він наголосив, що на сьогодні консолідована позиція української журналістської спільноти про те, що більшість російських медіа, особливо державні медіа, є пропагандистським ресурсом, з якими не можна проводити ніяких спільних проектів. Водночас він допустив можливість, але за умови того, якщо посередниками будуть політично незаангажовіні іноземні медіа.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".