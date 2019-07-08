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У Спілці журналістів України допускаються проведення телемосту з Росією, але за однієї умови

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Голова Спілки журналістів України Сергій Томіленко зазначив, що у ситуації з телеканалом NewsOne, який планував провести прямий телеміст із телеканалом "Россия", ставити питання потрібно тим, хто брався робити інформаційне законодавство останні роки.

За його словами, і Мінінформ політики, і Нацрада з питань телебачення і радіо та інші, використовувалися у попередній час з політичною кон'юнктурою, але у сьогоднішній ситуації вони можуть реально відреагувати на події.

Він наголосив, що на сьогодні консолідована позиція української журналістської спільноти про те, що більшість російських медіа, особливо державні медіа, є пропагандистським ресурсом, з якими не можна проводити ніяких спільних проектів. Водночас він допустив можливість, але за умови того, якщо посередниками будуть політично незаангажовіні іноземні медіа.

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