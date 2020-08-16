Головна Новини
17 серпня • оновлено в 00:12
МоваЯзык
МедОбоз Головна

У Сомалі бойовики атакували готель

175
Читати матеріал російською

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Кирило Лютий Кирило Лютий
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Відео

Новини

Всі новини