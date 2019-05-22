У Соловйова влаштували "поділ" України в прямому ефірі

У Соловйова влаштували "поділ" України в прямому ефірі807Читати матеріал російською
На передачі у топ-пропагандиста Кремля Владіміра Соловйова влаштували обговорення перетворення України на федерацію з подальшим приєднанням до Росії.
Таку ідею висунув затятий прихильник путінського режиму, громадський діяч з Ізраїлю Яків Кедмі. Злочинний план він озвучив в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".
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Михайлов Андрей
Так вот случилось, что мирная нейтральная страна, в 2014 году стала нацистской колоний, где бандеры ежедневно убивают людей..
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