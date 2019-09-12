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12 вересня • оновлено в 14:24
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У Соловьева пригрозили Украине отделением Закарпатья

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Украинский пособник российской пропаганды Василий Вакаров заявил о необходимости автономии для Закарпатья и федерализации Украины. Его преступные призывы поддержал главный рупор Кремля Владимир Соловьев и заявил, что скоро судьба Донбасса постигнет западные украинские регионы.

Наглые угрозы суверенитету Украины прозвучали в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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