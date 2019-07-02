У Соловьева пригрозили разбомбить Донбасс

У Соловьева пригрозили разбомбить Донбасс595Читати матеріал російською
Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев пригрозил массированным вторжением российской армии на Донбасс. Гость его студии, в свою очередь, и вовсе заявил, что все это будет сопровождаться авиабомбардировками.
Наглыми планами по уничтожению чужого государства рупоры путинской пропаганды поделились в эфире программы "Вечер с Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
0
0
2
3
0
0
0
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані