У Соловьева огрызнулись на вердикт трибунала по морякам

На программе топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева разгорелась бурная дискуссия из-за победы Украины. Она касалась требования Международного трибунала ООН по морскому праву к России освободить украинских моряков, взятых в плен в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

Больше всего это решение возмутило депутата нелегитимной Госдумы Константина Затулина и ведущего передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

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