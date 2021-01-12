У Солом'янському раойне перекинувся Volkswagen

Олег Тимченко Відео 16:28, 12.01.2021 Оновлено: 16:31, 12.01.2021
Коментувати
Відео

Дивіться також

Колишня терористка "ДНР" розповіла, як на Донбас потрапляли російські військові і техніка

Українці отримають перші платіжки з новими тарифами на електроенергію: скільки заплатимо

На Вінниччині поховали молоду військову: мати двох дітей померла на Донбасі

Інформація про "відпочинок Порошенка на яхті" виявилася російським фейком

На лижах не катаються, селфі не роблять. Як світ бореться з COVID-19, поки Зеленський відпочивав у Буковелі