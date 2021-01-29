У сніговій облозі

Obozrevatel Відео 21:15, 29.01.2021 Оновлено: 21:15, 29.01.2021

Вхурделило так, що надзвичайники та поліція перекрили дороги аби розчистити сніг.

Південну та центральну частину України замело снігом. Звернулися до водіїв, аби ті заїхали на найближчу АЗС і перечекали негоду. Які регіони зачепив циклон - дивіться в сюжеті.

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