МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

У штабі Зеленського прокоментували заклик Вакарчука до голосування не "по приколу"

332Читати матеріал російською

Представник штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков не певен, що заклик співака та громадського діяча Святослава Вакарчука до українців "голосувати не "по приколу", було спрямовано у бік передвиборчої кампанії Володимира Зеленського. Він припустив, що можливо Вакарчук мав на увазі опонентів Зеленського на виборах, які, за його словами, показали своє ставлення до виборців, яке він назвав не "жартами", а "знущанням".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
ПідсумкиЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Дмитро Разумков

Новини

Всі новини