У штабі Зеленського прокоментували заклик Вакарчука до голосування не "по приколу"

Представник штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков не певен, що заклик співака та громадського діяча Святослава Вакарчука до українців "голосувати не "по приколу", було спрямовано у бік передвиборчої кампанії Володимира Зеленського. Він припустив, що можливо Вакарчук мав на увазі опонентів Зеленського на виборах, які, за його словами, показали своє ставлення до виборців, яке він назвав не "жартами", а "знущанням".

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