У школах і дитсадках України немає головного захисту від COVID-19, – епідеміолог

Дитячі садки, школи та лікарні України не забезпечені найважливішим елементом профілактики поширення коронавірусу – припливно-витяжною механічною вентиляцією.

Таку заяву в ефірі телеканалу Obozrevatel TV зробив лікар-епідеміолог Андрій Александрін. "Доти, доки ми не навчимося стежити за кратністю повітрообміну, за температурним режимом, за вологістю повітря в закритих приміщеннях, всі ці виділення мільярдів гривень, закупівлі засобів індивідуального захисту будуть просто йти в нікуди", – наголосив він.

Як пояснив медик, оскільки COVID-19 передається повітряно-крапельним шляхом, найбільшу небезпеку представляють замкнуті приміщення.

"Це, перш за все, наші соціально значущі об'єкти – дитячі садки, школи, лікувальні установи. Ніде в них немає елементарної, якісної, ефективної, припливно-витяжної механічної вентиляції", – сказав епідеміолог.

Повну версію бліцінтерв'ю з Андрієм Александріним скоро читайте на OBOZREVATEL .

Як писав OBOZREVATEL, в школах України почали фіксувати спалахи коронавірусу, деякі з них довелося закрити. Так, в Дніпрі через спалах коронавірусу на карантин закрили школу № 137 на житловому масиві Тополя-3. Дві школи Києва перевели на дистанційне навчання.