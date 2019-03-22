У Росії винесли вирок Павлу Грибу: Obozrevatel News о 11:00 від 22.03.2019

У Росії винесли вирок Павлу Грибу

Шість років колонії загального режиму. Російський суд виніс вирок українцю Павлу Грибу. Його визнали винним в "закликах до тероризму і схиляння до теракту". Судові дебати у справі Павла Гриба почалися 21-го березня. Під час дебатів - стан здоров‘я українського політв‘язня різко погіршився.

Вбивство Адамовича: нові подробиці розслідування

Нападник на мера Гданська пройде психіатричне обстеження. Таке рішення ухвалив окружний суд міста. Протягом чотирьох тижнів він буде перебувати в закритому приміщенні. За ним спостерігатимуть фахівці.

Арешт соратника Гуайдо

Одного з головних помічників лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо - Роберто Морреро затримали. Перед цим Служба національної розвідки провела в його будинку обшук. Сам Гуайдо пояснив дії силовиків тим, що вони бояться заарештувати його самого, тому нападають на соратників. Вашингтон вимагає від режиму Ніколаса Мадуро негайно звільнити Морреро. Зокрема, радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон назвав його затримання великою помилкою.

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