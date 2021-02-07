У Росії показали будинок Навального, у якому він жив у Німеччині

Анна Паскевич Відео 22:03, 7.02.2021 Оновлено: 22:10, 7.02.2021

Пропагандисти Кремля розшукали будинок, у якому жив російський опозиціонер Олексій Навальний, імовірно, після виписки з клініки Charite.

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