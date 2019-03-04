''У Росії є будівлі посольств'': дано прогноз про стягнення боргів з ''Газпрому'' перед Україною

Голова наглядової ради біоенергетичних асоціації України Володимир Майстришин зазначив, що в разі винесенні остаточного рішення судом в Гаазі про виплату коштів на користь "Нафтогазу", у "Газпрому" буде два варіанти. Або сплатити суму, яку визначив суд, або не сплачувати, але підпасти під арешт майна за кордоном. Враховуючи те, що "Газпром" є державною компанією, то заарештованою може бути власність держави, зокрема, будівлі посольств РФ.

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