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15 січня • оновлено в 20:00
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У РФ готуються до транзиту влади у 2024 році: російський політик

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Ексдепутат Державної думи РФ Ілля Пономарьов у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував звернення президента Путіна до Федеральних зборів та відставку уряду РФ.

"Скажу відверто - це було для всіх неочікувано, у тому числі і для політичної спільноти. Я думаю, що те, що зараз відбувається - це перехід у критичну величину дискусії щодо транзиту влади у 2024 році. І окрім усього іншого у 2021 році наближаються вибори у Держдуму", - заявив Пономарьов.

Причиною відставки уряду він назвав те, що Медведєву дають нове завдання. І якщо відбуватиметься транзит влади, то його нова посада, на думку експерта, стане фактично посадою теперішнього віце-президента.

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Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Підсумки
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Ілля Пономарьов
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