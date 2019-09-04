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4 вересня • оновлено в 12:06
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У радіоефірі столиці немає місця україномовним виконавцям: продюсер телевізійного каналу М2 зробив гучну заяву

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Продюсер телеканалу М2 Роман Муха викрив українські радіостанції в порушенні закону України у частині, в якій вони мають дотримуватись мовних квот.

За словами музичного продюсера, він прослуховував низку FM-станцій столиці, але протягом години не почув в ефірі пісень жодного україномовного виконавця.

8 листопада 2016 року набув чинності закон про квоти на пісні українською мовою в радіоефірі України. Відповідно до закону, мінімальна частка пісень українською мовою має становити 35% загального обсягу протягом доби, зокрема в проміжках від 7:00 до 14:00 та з 15:00 до 22:00. Визначено також трирічний перехідний період, протягом якого ця квота вводиться поступово, - 25%, 30% і 35%. Квота зменшена до 25% для радіокомпаній, що поширюють музичні твори, серед яких пісні офіційними мовами ЄС становлять щонайменше 60% загального обсягу пісень, поширених протягом доби.

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