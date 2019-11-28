У п'ятницю Україну накриють дощі: прогноз погоди на 29 листопада від ObozTV

В останню п'ятницю листопада по всій Україні пройдуть дощі. Втім, плюсова температура очікується навіть уночі.

ObozTV представляє прогноз погоди на 29 листопада.

На заході захмарить, майже по всіх областях пройдуть короткочасні дощі. Температура повітря вдень +10 градусів, уночі +4.

Півночі також прогнозують опади. Денний максимум +6, нічний мінімум +3 градуси.

На сході переважатиме похмура і дощова погода. Максимум денної температури +10, вночі на термометрах +1 градус.

Південь та Крим – небо затягне хмарами. Сімферополю обіцяють легку зливу. Температура повітря вдень +14 градусів, уночі +8.

У центральних регіонах хмарно, місцями – короткочасні опади. Вдень повітря прогріється до +9, вночі термометри покажуть +5 градусів.

У Києві п'ятниця буде похмурою, ймовірна невелика злива. Денний максимум +6 градусів, нічний мінімум +4.

OBOZREVATEL нагадує, що на 29 листопада 2019 року випадає т. зв. "чорна п'ятниця" – день глобальних розпродажів. Багато продавців пропонують знижки протягом усього вікенду або навіть цілого тижня.

Утім, експерти радять українцям пильнувати та не купувати товари поспіхом – читайте про те, як магазини обдурюють покупців.

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