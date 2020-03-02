"У Путіна в голові Сурков": військовий експерт

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував ситуацію на Донбасі та зустріч пана Єрмака із російським куратором по війні в Україні.

"Відносно трикутника Козака, Суркова і Путіна. Минулого тижня пам'ятайте інтерв'ю Суркова, що Україна це недонація? Подібні речі говорить і Путін. Тому не можна говорити, що Сурков пішов, і все. Сурков у Путіна в голові, і у Козака, думаю, також. Якщо він в голові у Путіна, то Путін буде спускати Козаку ту волю, яка потрібна. А ця воля полягає в тому, щоб зберегти Україну як свою сферу інтересів. Щоб було як при Януковичі в кращих традиціях - хочеш флот, отримуй флот. Хочеш угоду по газу, отримуй угоду щодо газу. Хочеш свою агентуру в українських органах влади - отримуй. Все, що хочете, отримуєте. Ця мета, на мою думку, нікуди не зникла. Ідеологія на порядку денному та ж сама", - заявив Мусієнко.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся