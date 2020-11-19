У Путіна в ефірі трапився напад сильного кашлю

Марина Ліснічук Відео 12:27, 19.11.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Зеленський розповів про своє самопочуття: запахи повернулися, тест позитивний. Відео

Президент обізвав опонентів "заразою": починають популярний серіал "У всьому винен Зеленський"

У МОЗ відповіли щодо смерті викладачки в Житомирі, яка заявляла про брак кисню

Порошенко – Зеленському: це вже агонія, Уманський розповів про ваше "Велике крадівництво"

У літаку Зеленського встановлять інтернет за 32 мільйони гривень