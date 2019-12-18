У протистояннях під ВР зацікавлена влада: ветеран АТО

Ветеран АТО, народни йдепутат 8-го скликання Ігор Лапін у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Влади Цуркан.

Він прокоментував протистояння мітингарів та силовиків перед Верховною Радою та дав прогнози стосовно розвитку подій під час так званого "Земельного Майдану".

"Тема землі є дуже болючою, а якщо зважити на те, що наш президент неодноразово говорив, що буде радитись із суспільством по болючим темам у вигляді референдумів, то щось я не бачу такого прагнення з кимось радитись. Я думаю, що фермери будуть домагатися захисту своїх прав різними способами. Нас очікують і перекриття трас тракторами і т.д. Що стосується протистояння, які вчора була під ВР, то ми бачимо наслідки цього протистояння, але не бачимо першоджерела, тобто тих, хто ці протистояння спровокував. Ми вже бачимо самі бійки. Я вважаю, що ця ситуація була штучно спровокована, і у ній були зацікавлені саме органи державної влади", - заявив Лапін.

Він також пояснив свою позицію із приводу того, чому вважає владу зацікавленою у протистояннях під ВР.

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