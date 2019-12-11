У пожежах винне дуже широке коло людей: експерт з безпеки

Експерт з пожежної безпеки Валентин Асауленко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував наслідки пожежі в одеському коледжі та чи є можливість справедливого покарання усіх винних.

"Це складне питання, оскільки реально винними у цій трагедії є досить широке коло людей, починаючи від керівників підприємства і закінчуючи посадовими особами держави. До жахливого стану пожежної безпеки призводить в першу чергу виділення коштів на відновлення систем протипожежного захисту, а вже потім небажання керівників та формальний підхід, у тому числі. Якщо брати до уваги закордонну практику, то там щомісяця, щокварталу проводяться заходи та навчання щодо пожежної безпеки", - заявив Асауленко

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