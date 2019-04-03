У повітрі і на морі: експерт пояснив, як НАТО буде впливати на ситуацію у Керченській протоці

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що країни-члени НАТО, в рамках заявленого гарантування проходу суден України через Керченську протоку, будуть проводити повітряне спостереження та чергування кораблів НАТО в акваторії Чорного моря. За його словами, більш серйозних заходів з боку країн-членів Альянсу очікувати не варто через двосторонній конфлікт України та Росії за акваторію Азовського моря.

Проте, він вважає, що в разі агресивних намірів Росії в міжнародних водах Чорного моря, НАТО може вдатися до конвоювання торгових суден, задля забезпечення виконання норм міжнародних права щодо судноплавства.

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