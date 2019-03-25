У Польщі загинули троє українців: Obozrevatel News о 10:00 від 25.03.2019

У Польщі загинули троє українців

У Польщі загинули троє українців. Вони потрапили під колеса автівки, коли переходили дорогу. Це 18-річна дівчина та двоє хлопців. Їм було 24 та 25 років. Трагічний випадок стався у населеному пункті Бжезнік. У місцевій поліції кажуть: вони переходили дорогу із порушенням правил дорожнього руху та не мали на собі елементів, які б відбивали світло. Водій автівки був тверезим. Триває розслідування.

Смертельна аварія в Одесі

Розірвало на шматки. В Одесі дві людини загинули внаслідок моторошної ДТП. За даними місцевих ЗМІ, аварія стала результатом перегонів, які влаштував водій BMW. Той спочатку врізався в припарковану автівку, потім авто влетіло у стовп і загорілося. Від потужного удару об електроопору машину розірвало навпіл.

Акції біля дипломатичних установ РФ

Звільнити Павла Гриба. Мітинг під таким гаслом відбувся в Одесі біля консульства країни-агресорки. Учасники також вимагали звільнити всіх українських політв‘язнів, яких утримують у російській неволі. До мітингарів з російської амбасади так ніхто і не вийшов. Аналогічна акція відбулася і біля посольства Росії у Києві.

Дивіться випуски новин на ObozTV о 10:00, 11:00, 12:00 і 15:00. О 16:30 - Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал