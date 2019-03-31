У піднесеному настрої: психолог дав характеристику голосуючим українцям

Психолог та експерт з питань невербальної комунікації Валентин Кім зазначив піднесений настрій і урочистість серед українців, які прийшли на виборчі дільниці. Невисоку явку на 11:00 і майже 50% вже о 15:00 він пояснив відвіданням церковних служб у мешканців Західної України і більш пізнім початком вихідного дня у жителів міст.

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