У партії ''Слуга народу'' будуть спиратись на власну сексуальність

Від сидіння на двох стільцях відмовився Дмитро Разумков. Голова Верховної Ради передав свій пост лідера партії "Слуга народу" Олександру Корнієнко.

А Олександр від збудження при передачі таких повноважень сказав, що без сексуальності діла в партії не буде.

Ми б хотіли звернути увагу на кількість секс-шопів, які зможуть допомогти партії бути в сексуальній формі, які розташовані недалеко від робочих місць нардепів і міністрів. А поки не розроблені стандарти сексуальності для партії "Слуга народу", наша редакція дозволить собі побути сексуальними волонтерами для монобільшості депутатів і запропонувати образи, якими вони можуть зможуть скористатися для збудження електорату, як і пропонував новообраний лідер партії.

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