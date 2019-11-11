У партії ''Слуга народу'' будуть спиратись на власну сексуальність

У партії ''Слуга народу'' будуть спиратись на власну сексуальність78 Читати матеріал російською
Від сидіння на двох стільцях відмовився Дмитро Разумков. Голова Верховної Ради передав свій пост лідера партії "Слуга народу" Олександру Корнієнко.
А Олександр від збудження при передачі таких повноважень сказав, що без сексуальності діла в партії не буде.
Ми б хотіли звернути увагу на кількість секс-шопів, які зможуть допомогти партії бути в сексуальній формі, які розташовані недалеко від робочих місць нардепів і міністрів. А поки не розроблені стандарти сексуальності для партії "Слуга народу", наша редакція дозволить собі побути сексуальними волонтерами для монобільшості депутатів і запропонувати образи, якими вони можуть зможуть скористатися для збудження електорату, як і пропонував новообраний лідер партії.
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