У Парижі радикали зірвали мітинг медпрацівників і влаштували сутички з поліцією

Відео 19:27, 16.06.2020
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