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16 червня • оновлено в 19:40
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У Парижі радикали зірвали мітинг медпрацівників і влаштували сутички з поліцією

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