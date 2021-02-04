У Парижі повінь, Сена вийшла з берегів – дайджест міжнародних подій

Obozrevatel Відео 07:00, 4.02.2021 Оновлено: 07:09, 4.02.2021

У Парижі повінь, Сена вийшла з берегів – дайджест міжнародних подій.

Стало відомо, де відбудеться відібраний у Білорусі чемпіонат світу з хокею. У Парижі через паводки оголосили "жовтий" рівень небезпеки. Корабель Starship компанії SpaceX злетів на висоту 10 кілометрів, але розбився під час посадки, а в Тихому океані стався потужний землетрус. Більше про це – дивіться в огляді.

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