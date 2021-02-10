У Німеччині відкрили справу проти лікаря за випробування власної вакцини від COVID-19 – коронавірусні хроніки

1,2 т.

У Німеччині відкрили справу проти лікаря за випробування власної вакцини від COVID-19 – коронавірусні хроніки

  • Експерти ВООЗ виключили можливість лабораторного походження COVID-19.

  • У Німеччині бізнесмен розробив свою вакцину від коронавірусу і випробовував її на собі й родині. За експерименти проти нього відкрили справу.

  • Греція заявляє про початок третьої хвилі коронавірусу, а найстаріший у світі віденський зоопарк відкрився для відвідувачів після карантину. Більш детально – в коронавірусному огляді.

КоронавірусЕфіри Obozrevatel TVНовини Obozrevatel TVОбозреватель TV

Топ відео