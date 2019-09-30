У Німеччині образилися на Зеленського: що пишуть німецькі ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський образив німецький уряд, погодившись з американським колегою Дональдом Трампом, що канцлер Німеччини Ангела Меркель мало робить для України.

У статті німецького видання Der Spiegel відзначається, що уряд Німеччини покладає відповідальність за ситуацію, що склалася, на США, передає "АіФ".

А той факт, що український лідер жодного разу не згадав у розмові про ті дипломатичні зусилля, які робила Меркель, образив уряд Німеччини. Тоді як саме канцлер і екс-глава МЗС ФРН Штайнмаєр "зробили все для того, щоб регіон не перетворився на осередок військового конфлікту".

"В першу чергу, саме канцлер Німеччини і Штайнмаєр, який був тоді міністром закордонних справ, зробили все для того, щоб регіон не перетворився на осередок військового конфлікту", – наводяться в матеріалі слова лідера фракції СДПН у бундестазі Рольфа Мютценіха.

Уточнюється, що український посол в Берліні Андрій Мельник тепер намагається "склеїти осколки", а Зеленський, в свою чергу, цінує "величезну особисту участь" Меркель.

На думку глави зовнішньополітичного комітету бундестагу Норберта Реттгена, розмова президентів США і України показала, що Трамп використовує свою владу в інтересах своєї передвиборної боротьби, "а також проти Німеччини і Європи".

Мютценіх також упевнений, що американський лідер залишився вірним девізу "краще підживлювати невдоволення, ніж працювати над згодою і рішеннями серед партнерів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка пройшла між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привела до початку процедури імпічменту у американців.

В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.

Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

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